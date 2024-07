Mongolia: Mostra su Chinggis Khaan con opere italiane

2 Luglio 2024_ Una collezione di monumenti mongoli, inclusi reperti delle dinastie Hun e Il, è stata esposta al Museo Nazionale di Chinggis Khaan. Tra gli oggetti esposti, una lettera originale del 1305 inviata da Il Khaan Ulziit a Re Filippo IV di Francia. La mostra, intitolata 'Chinggis Khaan: How the Mongols changed the world', include anche opere d'arte italiane, come il dipinto 'Pentimento della Maddalena' di Caravaggio, grazie alla collaborazione con l'Ambasciata d'Italia in Mongolia. L'esposizione ha già attirato oltre 250.000 visitatori durante la sua tappa in Francia. Lo riporta il sito gogo.mn. La mostra sarà aperta al pubblico dal 3 luglio al 25 agosto presso il Museo Nazionale di Chinggis Khaan.