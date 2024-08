Mongolia: Nuove iniziative per la protezione delle foreste nazionali

22 Agosto 2024_ Il governo mongolo si impegna a incrementare la copertura forestale del paese dall'8% al 9%, con un focus sulla protezione delle foreste esistenti. Il nuovo ministro ha avviato misure per combattere le infestazioni di insetti e prevenire gli incendi boschivi, collaborando con il Vice Primo Ministro e l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Emergenze (NEMA). È stata creata una nuova Direzione per la Produttività e l'Innovazione all'interno del Ministero, con l'obiettivo di introdurre tecniche di gestione moderne. Le recenti iniziative di controllo dei parassiti hanno mostrato risultati positivi, con un miglioramento visibile delle condizioni forestali. La notizia è riportata da gogo.mn. La Mongolia, nota per le sue vaste foreste e biodiversità, affronta sfide legate ai cambiamenti climatici e all'inquinamento, rendendo essenziali queste misure di protezione ambientale.