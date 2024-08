Mongolia: Nuove misure per la gestione dei rifiuti a Narangiin Enger

09 Agosto 2024_ Le autorità mongole hanno annunciato un piano per spostare i punti di raccolta di materiali riciclabili situati in aree residenziali, dopo che un'ispezione ha rivelato livelli di inquinamento del suolo superiori ai limiti consentiti. Il sindaco H. Nyambaatar ha sottolineato l'importanza di utilizzare le aree in modo appropriato per garantire un ambiente sano per i residenti. Le operazioni di trasferimento coinvolgeranno i punti di raccolta nel distretto di Songinokhairkhan e nel distretto di Bayanzurkh, per ridurre l'impatto ambientale. La decisione mira a tutelare il diritto dei cittadini a vivere in un ambiente sicuro e salubre, come riportato da unuudur.mn. Le autorità locali continueranno a monitorare la situazione per garantire che le nuove misure siano efficaci e rispettino gli standard ambientali.