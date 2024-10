Mongolia: Nuove misure per ridurre disoccupazione e povertà nel periodo 2024-2028

15 Ottobre 2024_ Il Ministero della Famiglia, del Lavoro e della Protezione Sociale della Mongolia ha annunciato un piano per ridurre la...

15 Ottobre 2024_ Il Ministero della Famiglia, del Lavoro e della Protezione Sociale della Mongolia ha annunciato un piano per ridurre la disoccupazione e la povertà entro il 2028, puntando a raddoppiare il PIL pro capite e migliorare l'indice di sviluppo umano. Il ministro L. Enkh-Amgalan ha presentato le nuove misure durante un incontro con i membri della Commissione per le Politiche Sociali del Parlamento. Attualmente, circa 983.485 famiglie sono registrate nel paese, con un significativo numero di esse che affronta problemi abitativi e finanziari. Il ministero prevede di sviluppare servizi sociali e opportunità di lavoro per le famiglie, con un focus particolare sui giovani. La notizia è stata riportata da montsame.mn. Ulteriori dettagli includono l'intenzione di migliorare la trasparenza del sistema previdenziale e di implementare politiche che favoriscano il passaggio da sussidi a opportunità lavorative.