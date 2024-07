Mongolia: Nuove norme per i funzionari eletti riguardo alle ONG

24 Luglio 2024_ La Mongolia ha introdotto nuove disposizioni che vietano ai membri del parlamento, ai ministri e al presidente di ricoprire ruoli in organizzazioni non governative (ONG) e associazioni locali. Secondo la legge approvata a maggio, gli ufficiali eletti devono dimettersi dai loro incarichi governativi se desiderano mantenere posizioni in ONG, a meno che non ottengano un permesso speciale. Questa normativa mira a garantire la separazione tra le funzioni pubbliche e le attività nel settore non profit, ma resta da vedere se tutti i membri del parlamento si conformeranno a queste regole. La notizia è riportata da The UB Post. La legge è stata introdotta per promuovere la trasparenza e l'integrità nel governo mongolo, un aspetto cruciale per il rafforzamento della democrazia nel paese.