Mongolia: Nuove norme per l'uso della lingua mongola in documenti ufficiali

13 Settembre 2024_ A partire dal 1° gennaio 2025, le agenzie governative della Mongolia dovranno redigere i documenti ufficiali sia in cirillico che in scrittura tradizionale mongola. La legge sulla lingua mongola prevede l'implementazione del programma di scrittura tradizionale in fasi, con l'obiettivo di promuovere e mantenere gli standard stabiliti. Il Ministero dell'Istruzione ha già iniziato a informare il pubblico sui nuovi requisiti e collaborerà per organizzare la celebrazione della 'Giornata della scrittura mongola' il 22 settembre. Questo evento mira a sensibilizzare e valorizzare l'uso corretto della scrittura tradizionale mongola. La notizia è stata riportata da The UB Post. La scrittura tradizionale mongola è un sistema di scrittura unico che risale al XIII secolo e rappresenta un importante elemento del patrimonio culturale mongolo.