Mongolia: Nuove politiche abitative per il periodo 2024-2028

14 Agosto 2024_ Il governo della Mongolia ha presentato le nuove politiche abitative per il periodo 2024-2028 durante una riunione del Consiglio dei Ministri. Il Ministro per lo Sviluppo Urbano e l'Edilizia, J. Batsuuri, ha illustrato le linee guida che si allineano con il piano di sviluppo a lungo termine "Vision 2050". Le politiche mirano a sostenere lo sviluppo di centri urbani locali e a migliorare le condizioni abitative, specialmente a Ulaanbaatar, dove la densità abitativa è elevata. Inoltre, si prevede un aumento significativo dell'offerta di alloggi, con oltre 37.000 nuove unità abitative in programma per il 2024. La notizia è stata riportata da mnb.mn. Queste misure sono parte di un impegno più ampio per affrontare le sfide abitative e migliorare la qualità della vita dei cittadini mongoli.