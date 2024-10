Mongolia: Nuove regole per i prestiti ipotecari e la gestione del mercato immobiliare

27 Ottobre 2024_ Il governo mongolo ha annunciato che i prestiti ipotecari non saranno concessi per gli appartamenti situati nel centro della...

27 Ottobre 2024_ Il governo mongolo ha annunciato che i prestiti ipotecari non saranno concessi per gli appartamenti situati nel centro della capitale, Ulaanbaatar, a partire dal prossimo anno. Questa decisione è stata presa per affrontare l'aumento dei prezzi degli immobili, che è stato alimentato dalla domanda eccessiva e dalla scarsità di fondi per i prestiti. Le nuove regole prevedono che i prestiti ipotecari siano prioritariamente destinati a famiglie con più di due figli e a coloro che acquistano la loro prima casa. La notizia è stata riportata da news.mn, evidenziando le sfide del mercato immobiliare mongolo e le misure del governo per garantire l'accessibilità abitativa. Inoltre, il governo intende aumentare il budget per i prestiti ipotecari, cercando di stabilizzare il mercato e ridurre la speculazione.