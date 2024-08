Mongolia: Nuovi progetti di sviluppo urbano a Ulaanbaatar

27 Agosto 2024_ Durante una riunione urgente dei funzionari della capitale mongola, sono stati discussi vari progetti di partenariato pubblico-privato, inclusi lavori su un sistema di telecamere e la costruzione di scuole e asili. Sono stati presentati 180 progetti da 37 organizzazioni in 14 settori, con l'intenzione di implementare 18 di questi in cinque settori. Tra i progetti previsti ci sono un centro logistico per il trasporto merci e il miglioramento dei servizi taxi a Ulaanbaatar. Il sindaco H. Nyambaatar ha sottolineato l'importanza di garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari nelle scuole in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico, come riportato da mnb.mn. Inoltre, è stata creata una task force per affrontare le problematiche legate all'acqua sotterranea che ostacolano la costruzione di nuovi edifici nella capitale.