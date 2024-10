Mongolia: Nuovi progetti nell'ambito della partnership forestale con l'Unione Europea

16 Ottobre 2024_ La Mongolia e l'Unione Europea hanno tenuto una riunione per discutere il supporto alle politiche nella partnership forestale. L'incontro è stato guidato dal Ministro dell'Ambiente e del Cambiamento Climatico, S. Odontuya, e dall'Ambasciatore dell'Unione Europea in Mongolia, Ina Marciulionyte. Durante la riunione, sono stati approvati due nuovi progetti, che mirano a migliorare la gestione forestale e a combattere gli effetti negativi del cambiamento climatico. Questa collaborazione è iniziata nel 2022 con la firma di un memorandum tra il Presidente mongolo U. Khurelsukh e la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. La notizia è stata riportata da mnb.mn. I progetti includono iniziative per la sostenibilità agricola e la conservazione degli ecosistemi, con il supporto di organizzazioni internazionali come la FAO.