Mongolia: Nuovo architetto capo per Ulaanbaatar e aggiornamenti sul governo

11 Agosto 2024_ Il sindaco di Ulaanbaatar, Kh.Nyambaatar, ha nominato Ch.Tugsdelger come nuovo architetto capo della città, sottolineando il suo background accademico e professionale. Tugsdelger, laureato presso la Yokohama National University, ha una vasta esperienza nel campo della pianificazione urbana e dei trasporti pubblici. Inoltre, il governo mongolo ha recentemente discusso la creazione di un contratto di coalizione per affrontare le problematiche di traffico nella capitale. La notizia è stata riportata da news.mn, evidenziando l'importanza di queste nomine per il futuro sviluppo urbano della Mongolia. Ulaanbaatar, la capitale della Mongolia, è nota per le sue sfide legate al traffico e alla pianificazione urbana, rendendo queste decisioni cruciali per migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti.