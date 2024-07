Mongolia: Nuovo Parlamento insediato dopo le elezioni del 2024

2 Luglio 2024_ Il 28 giugno 2024 si sono tenute le elezioni parlamentari in Mongolia, con l'elezione di 126 nuovi membri. I parlamentari hanno...

2 Luglio 2024_ Il 28 giugno 2024 si sono tenute le elezioni parlamentari in Mongolia, con l'elezione di 126 nuovi membri. I parlamentari hanno ricevuto i loro certificati ufficiali ieri e oggi si è svolta la prima sessione del nuovo Parlamento. Il Presidente della Mongolia, Ukhnaagiin Khürelsükh, ha espresso gratitudine alla Commissione Elettorale, ai funzionari e ai media per il loro lavoro durante le elezioni. Ha inoltre esortato i nuovi parlamentari a rispettare la Costituzione e a lavorare per il bene del popolo. Lo riporta il sito di notizie news.mn. Khürelsükh ha sottolineato l'importanza di mantenere l'integrità e di adempiere alle promesse fatte agli elettori.