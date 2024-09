Mongolia: Nuovo piano per ridurre il traffico a Ulaanbaatar

01 Settembre 2024_ Il Comitato Nazionale per la Riduzione del Traffico si riunirà per discutere un piano volto a diminuire la congestione stradale a Ulaanbaatar, la capitale della Mongolia. Ogni anno, in questo periodo, si verifica un picco di traffico che costringe i pendolari a trascorrere la notte nelle loro auto. Il comitato, noto come 'Città dei 20 minuti', si riunirà per la prima volta il 2 settembre 2024 per elaborare strategie a breve e lungo termine. Il presidente del comitato, R. Erdeneburen, discuterà anche la possibilità di limitare il numero di veicoli in circolazione. La notizia è stata riportata da news.mn. Ulaanbaatar è la città più grande della Mongolia e affronta sfide significative legate al traffico e all'inquinamento atmosferico.