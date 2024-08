Mongolia: Nuovo progetto di estrazione di uranio con la Francia in arrivo

21 Agosto 2024_ Il governo mongolo ha annunciato l'avvio di un progetto congiunto con la Francia per l'estrazione di uranio, previsto per ottobre...

21 Agosto 2024_ Il governo mongolo ha annunciato l'avvio di un progetto congiunto con la Francia per l'estrazione di uranio, previsto per ottobre 2024. Il progetto, che prevede l'estrazione di 2500 tonnellate di uranio all'anno, potrebbe generare oltre un miliardo di dollari in entrate fiscali e creare più di mille posti di lavoro. Tuttavia, il ministro delle Risorse Naturali, Ts. Tuvaan, ha avvertito che il tempo per finalizzare l'accordo di investimento è limitato, rendendo la situazione critica. La notizia è stata riportata da unuudur.mn, evidenziando l'importanza di questo progetto per l'economia mongola. La Mongolia, ricca di risorse minerarie, sta cercando di attrarre investimenti esteri per sviluppare il proprio settore energetico.