Mongolia: Nuovo progetto per il ripristino delle torbiere e la sostenibilità ambientale

03 Ottobre 2024_ La Mongolia ha avviato un nuovo progetto per il ripristino delle torbiere, con l'obiettivo di recuperare 20.000 ettari di terreno degradato entro il 2027. Questo progetto mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica di 594.000 tonnellate e a migliorare la resilienza delle comunità pastorali locali. Il progetto è finanziato dal Global Environment Facility (GEF) e coinvolge il Ministero dell'Ambiente e del Cambiamento Climatico, il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente e il Centro Internazionale per la Conservazione delle Torbiere. La Mongolia, nota per le sue vaste steppe e la tradizione pastorale, sta cercando di affrontare le sfide ambientali attraverso iniziative sostenibili, come riportato da unuudur.mn. Questo sforzo rappresenta un passo significativo verso la conservazione degli ecosistemi e il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali.