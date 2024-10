Mongolia: Nuovo sistema di emergenza sanitaria per garantire assistenza in 2 ore

18 Ottobre 2024_ Il Ministro della Salute mongolo, T. Mönkhsaikhan, ha annunciato un nuovo sistema di emergenza sanitaria che garantirà assistenza ai cittadini in qualsiasi parte del paese entro due ore. Durante il VII Congresso dei medici mongoli, il ministro ha sottolineato l'importanza di un approccio proattivo alla salute pubblica e ha evidenziato i risultati di screening che hanno coinvolto 1,5 milioni di persone negli ultimi anni. Inoltre, il governo intende migliorare la qualità dei servizi sanitari e aumentare il numero di medici nelle aree rurali per affrontare la carenza di personale. La notizia è stata riportata da montsame.mn, evidenziando l'impegno del governo per un sistema sanitario più accessibile e efficiente in Mongolia. Il nuovo sistema mira a ridurre la congestione nelle strutture sanitarie e a garantire che i cittadini ricevano assistenza tempestiva, contribuendo così a migliorare la salute generale della popolazione.