Mongolia: Nuovo tunnel stradale a Ulaanbaatar per ridurre il traffico

21 Luglio 2024_ Il manager del progetto per la riduzione del traffico stradale di Ulaanbaatar, B. Munkhbaatar, ha fornito aggiornamenti sul progresso...

21 Luglio 2024_ Il manager del progetto per la riduzione del traffico stradale di Ulaanbaatar, B. Munkhbaatar, ha fornito aggiornamenti sul progresso dei lavori del nuovo tunnel stradale. Inizialmente previsto per una lunghezza di 90 metri, il tunnel è stato esteso a 191 metri per rispettare gli standard locali. Il tunnel, il più grande della città, avrà un'altezza di 5,5 metri e una larghezza di 7-8 metri, con la costruzione principale affidata alla China Tiesiju Civil Engineering Group e a imprese locali. Una volta completato, il tunnel contribuirà a ridurre il traffico nel distretto di Songino Khairkhan e nell'area di Yarmag dell'8-16%. Lo riporta unuudur.mn. Durante i lavori, alcune strade saranno parzialmente chiuse, e i cittadini sono invitati a utilizzare percorsi alternativi.