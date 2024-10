Mongolia: Opportunità di studio presso l'Università Ca' Foscari di Venezia

22 Ottobre 2024_ L'Università Ca' Foscari di Venezia offre un programma di scambio per studenti di master e dottorato nell'ambito del progetto...

22 Ottobre 2024_ L'Università Ca' Foscari di Venezia offre un programma di scambio per studenti di master e dottorato nell'ambito del progetto Erasmus+. Gli studenti della Mongolian National University (MUIS) possono candidarsi per partecipare a questo programma, che copre le spese di iscrizione, volo e costi di vita. Le candidature sono aperte fino al 29 ottobre 2024 e richiedono una buona conoscenza della lingua inglese e un supporto accademico da parte di un professore dell'università italiana. La notizia è stata riportata da num.edu.mn, evidenziando l'importanza della cooperazione educativa tra Mongolia e Italia. Questo programma rappresenta un'opportunità unica per gli studenti mongoli di immergersi nella cultura e nell'istruzione italiana.