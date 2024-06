Mongolia: Osservatori internazionali monitorano le elezioni del 2024

28 Giugno 2024_ Un totale di 259 osservatori provenienti da 40 paesi e 21 organizzazioni stanno monitorando le elezioni regolari del 2024 del Grande Hural di Stato della Mongolia. La maggior parte degli osservatori, 191, proviene dai paesi membri dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). L'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani dell'OSCE ha dispiegato una missione di osservazione elettorale composta da esperti e osservatori a lungo termine. Il giorno dopo le elezioni, l'ODIHR rilascerà una dichiarazione con i risultati preliminari e le conclusioni, mentre un rapporto finale sarà pubblicato circa due mesi dopo la conclusione del processo elettorale. Lo riporta montsame.mn. Gli altri 68 osservatori provengono da paesi non membri dell'OSCE, organizzazioni internazionali e missioni diplomatiche in Mongolia.