Mongolia: Parlamentari chiedono riduzione del budget statale per il 2025

06 Novembre 2024_ Un gruppo di membri del Parlamento mongolo, tra cui J.Bayarmaa, G.Temulen, D.Erdenebat e B.Undral, ha tenuto una conferenza stampa per sollecitare il Primo Ministro L.Oyun-Erdene a ridurre le spese previste nel budget statale per il 2025. I parlamentari sostengono che le spese proposte si discostano significativamente dagli impegni precedenti di responsabilità fiscale. D.Enkhjargal ha sottolineato l'importanza di rivedere le promesse fatte dal governo di coalizione, formato dal Partito Popolare Mongolo, dal Partito HUN e dal Partito Democratico, a quattro mesi dalle elezioni parlamentari. La coalizione aveva promesso di ridurre l'intervento statale nell'economia e riformare i sistemi fiscali e di assicurazione sociale. La notizia è riportata da The UB Post. La richiesta dei parlamentari riflette le preoccupazioni per la gestione economica del paese e la necessità di mantenere gli impegni presi con gli elettori.