Mongolia: Piano per connettere le aree remote alla rete mobile entro il 2025

14 Ottobre 2024_ In Mongolia, molte aree remote continuano a essere prive di accesso alle reti mobili, creando difficoltà di comunicazione per i residenti. Attualmente, 129 bag (comunità) nel paese non hanno accesso ai servizi di telefonia mobile, costringendo gli abitanti, in particolare i pastori, a spostarsi in villaggi vicini o a cercare segnale in alta montagna. Il Ministero dello Sviluppo Digitale, Innovazione e Comunicazioni ha avviato un piano per garantire la copertura mobile in queste zone entro il 2025, con l'obiettivo di connettere tutte le comunità. La notizia è riportata da The UB Post. Questo progetto mira a migliorare la qualità della vita nelle aree isolate, dove la mancanza di comunicazione rappresenta una sfida quotidiana per gli abitanti.