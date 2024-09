Mongolia: Preparativi per il vertice dell'ONU sui temi futuri

06 Settembre 2024_ La Mongolia ha avviato una discussione nazionale sui "Sustainable Development Goals" in preparazione del vertice dell'ONU che si terrà a New York il 22 e 23 settembre 2024. Durante l'incontro, il rappresentante dell'ONU in Mongolia, Tapan Mishra, ha sottolineato l'importanza di raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030, evidenziando che attualmente la Mongolia ha registrato un progresso significativo rispetto alla media globale. Il Ministero dell'Economia e dello Sviluppo ha riportato un aumento del 9% nell'implementazione degli obiettivi rispetto all'anno precedente, raggiungendo il 36,9% nel 2024. La discussione mira a raccogliere le voci della comunità e dei partecipanti per il rapporto che la Mongolia presenterà all'ONU. La Mongolia, situata tra Russia e Cina, è un paese in via di sviluppo che sta cercando di migliorare le proprie condizioni economiche e sociali attraverso l'adozione di politiche sostenibili, come riportato da montsame.mn.