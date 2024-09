Mongolia: Preparativi per l'inverno a Ulaanbaatar con focus su trasporti e riscaldamento

11 Settembre 2024_ Con l'arrivo dell'inverno, le famiglie di Ulaanbaatar si stanno preparando per affrontare le sfide stagionali, come il freddo intenso e la scarsità di risorse. Le autorità locali hanno avviato un programma di rinnovamento del parco autobus, introducendo 600 nuovi mezzi per migliorare l'accessibilità del trasporto pubblico. Inoltre, la disponibilità di combustibile per il riscaldamento è stata garantita con oltre 84.000 tonnellate di combustibile a disposizione, mentre si prevede un inverno con abbondanti nevicate. La fonte di queste informazioni è unuudur.mn, che sottolinea l'importanza di una preparazione adeguata per affrontare le difficoltà invernali. Ulaanbaatar, capitale della Mongolia, è nota per le sue rigide temperature invernali e per la sua popolazione che vive in gran parte in ger, tradizionali abitazioni mongole.