Mongolia: Presentato il bilancio 2024 e i progetti di sviluppo economico

17 Agosto 2024_ Il Primo Ministro mongolo L. Oyun-Erdene ha presentato il progetto di legge sul bilancio 2024 e le modifiche ad esso, insieme a proposte per il Fondo Nazionale delle Risorse. Il governo ha ricevuto il sostegno del Parlamento per il programma "Coraggio per uno sviluppo rapido", che mira a risolvere le sfide economiche del Paese. Tra i progetti previsti ci sono investimenti significativi in energia, infrastrutture e industrializzazione, con l'obiettivo di avviare una nuova era di sviluppo. La fonte di questa notizia è mnb.mn. Il bilancio include anche finanziamenti per 15 progetti di sviluppo regionale e infrastrutturale, evidenziando l'impegno del governo per una crescita sostenibile e inclusiva.