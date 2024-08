Mongolia: Presentato il bilancio 2025 e i progetti di sviluppo economico

30 Agosto 2024_ Il Primo Ministro mongolo L. Oyun-Erdene ha presentato oggi il progetto di bilancio per il 2025, insieme a leggi correlate riguardanti il Fondo Nazionale delle Risorse e il Fondo per la Sicurezza Sociale. Il 2025 è considerato un anno cruciale per l'attuazione del programma di governo, con l'obiettivo di affrontare questioni economiche urgenti e avviare riforme di sviluppo regionale. Il bilancio prevede un investimento record di 6,9 trilioni di tugrik, destinato a progetti infrastrutturali e di sviluppo, con particolare attenzione alla riduzione della congestione nella capitale Ulaanbaatar. La notizia è stata riportata da montsame.mn. Il governo mira a migliorare la qualità della vita e a stimolare l'economia attraverso investimenti in trasporti, energia e infrastrutture.