Mongolia: Presentato il progetto di bilancio nazionale 2025 dal Primo Ministro L.Oyunerdene

04 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro della Mongolia, L.Oyunerdene, ha presentato il progetto di bilancio nazionale per il 2025 durante una sessione del Parlamento. Il bilancio è considerato cruciale per definire le direzioni di sviluppo del paese nei prossimi quattro anni, con un focus su riforme legislative e progetti infrastrutturali. Oyunerdene ha sottolineato l'importanza di un governo collaborativo per affrontare le sfide economiche e migliorare la qualità della vita dei cittadini. La fonte di questa notizia è mnb.mn. Il progetto di bilancio prevede investimenti significativi in infrastrutture e servizi sociali, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e ridurre la povertà nel paese.