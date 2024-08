Mongolia: Presentato il programma di attività del governo per il 2024-2028

15 Agosto 2024_ Il Primo Ministro mongolo L. Oyun-Erdene, insieme ai suoi collaboratori, ha presentato il programma di attività del governo per il periodo 2024-2028 e le modifiche alla legge sul bilancio 2024 al presidente del Parlamento, D. Amarbaysgalan. La sessione straordinaria del Parlamento è stata convocata per discutere queste proposte, con i membri dei partiti MPP e DP che si sono riuniti per esprimere le loro posizioni. Il programma mira a rispondere alle critiche pubbliche riguardo alla collaborazione tra i partiti e include progetti per migliorare l'autosufficienza energetica e affrontare le questioni dei diritti umani. La notizia è riportata da news.mn. Il governo mongolo sta cercando di affrontare le sfide economiche e sociali del paese, con un focus particolare sulla trasparenza e la partecipazione del settore privato nei progetti futuri.