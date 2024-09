Mongolia: Presentato il rapporto sulla situazione generale in Mongolia con focus sulla parità di genere

27 Settembre 2024_ Il 24 settembre è stato presentato il 'General Situation Assessment in Mongolia', frutto di una collaborazione tra Parlamento, organizzazioni governative e non governative, e organismi internazionali. L'evento è stato inaugurato da Ch.Bolormaa, consigliere del primo ministro mongolo, e Marc Warwick, direttore della Banca Mondiale per Mongolia, Cina e Corea del Sud. Il rapporto ha evidenziato progressi nella partecipazione femminile al mercato del lavoro, ma ha anche messo in luce gravi disparità di genere, tra cui la violenza domestica e l'istruzione superiore in ambito STEM. La fonte di questa notizia è The UB Post. Il rapporto sottolinea l'importanza di politiche mirate per affrontare queste problematiche e migliorare il benessere delle donne e delle ragazze in Mongolia.