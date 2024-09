Mongolia: Prima conferenza nazionale degli interpreti in programma a Ulaanbaatar

11 Settembre 2024_ La Mongolia ospiterà la prima conferenza nazionale degli interpreti il 30 settembre 2024, presso il Palazzo del Governo di Ulaanbaatar. L'evento, organizzato in collaborazione con l'Ufficio del Presidente, l'Università Nazionale della Mongolia e l'agenzia di notizie Montsame, si concentrerà su temi cruciali come la qualità delle traduzioni e le competenze professionali degli interpreti. Negli ultimi giorni, si sono svolti dibattiti su questioni rilevanti per il settore, con l'obiettivo di raccogliere proposte e soluzioni. La conferenza rappresenta un'importante opportunità per affrontare le sfide del settore della traduzione in Mongolia, come riportato da montsame.mn. Si prevede che l'evento favorisca un dialogo costruttivo tra professionisti e istituzioni, contribuendo allo sviluppo della professione di interprete nel paese.