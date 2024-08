Mongolia: Progetto per l'energia rinnovabile nelle aree residenziali di Ulaanbaatar

21 Agosto 2024_ La città di Ulaanbaatar, in collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), ha avviato un progetto per...

21 Agosto 2024_ La città di Ulaanbaatar, in collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), ha avviato un progetto per promuovere l'uso di energia rinnovabile nelle aree residenziali. Quest'anno, il progetto prevede di convertire 70-100 famiglie all'energia solare e di aumentare la consapevolezza pubblica sui benefici delle energie rinnovabili. Recentemente, il vice sindaco L. Khosbayar ha incontrato il rappresentante regionale dell'UNDP, Lin Cao, per discutere i progressi e le future attività del progetto. Gli attuatori del progetto sottolineano che l'aumento dell'uso di energia rinnovabile potrebbe contribuire a ridurre le emissioni di gas serra a Ulaanbaatar, dove circa 200.000 famiglie utilizzano combustibili fossili per il riscaldamento. La notizia è riportata da mnb.mn. Il progetto mira a migliorare la qualità dell'aria e la salute pubblica, affrontando un problema critico per la capitale mongola.