Mongolia: Pronte le elezioni parlamentari del 2024

27 Giugno 2024_ La Mongolia è pronta per le elezioni parlamentari del 2024, come annunciato dal presidente della Commissione Elettorale Generale e altri rappresentanti istituzionali. Oltre 40.000 funzionari pubblici sono stati mobilitati per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di voto. Sono stati registrati 1.341 candidati, di cui il 61,3% uomini e il 38,7% donne, rispettando le quote di genere previste dalla legge. Per la prima volta, i cittadini mongoli all'estero hanno potuto votare online, con una partecipazione del 74,53%. Lo riporta mnb.mn. Le operazioni di voto includeranno anche un controllo manuale al 100% dei voti, con la supervisione di oltre 30.000 osservatori.