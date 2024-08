Mongolia: Proposta per un sistema integrato di assicurazione per il trasporto e la logistica nella regione Asia-Pacifico

14 Agosto 2024_ La Mongolia ha presentato una proposta per l'implementazione di un sistema integrato di assicurazione per il trasporto e la logistica...

14 Agosto 2024_ La Mongolia ha presentato una proposta per l'implementazione di un sistema integrato di assicurazione per il trasporto e la logistica tra i paesi della regione Asia-Pacifico. Durante un seminario internazionale a Ulaanbaatar, il Segretario di Stato del Ministero dei Trasporti, S. Batbold, ha sottolineato l'importanza di affrontare le sfide nel settore attraverso un approccio regionale. La Mongolia, che è un paese senza sbocco al mare, ha evidenziato la necessità di sviluppare porti secche per migliorare l'efficienza logistica. La notizia è stata riportata da montsame.mn. Il seminario ha anche discusso l'importanza della digitalizzazione nel commercio e nel trasporto, con l'obiettivo di facilitare le operazioni commerciali e promuovere la diversificazione economica.