Mongolia: Proseguono i negoziati per un accordo sull'uranio con la Francia

26 Ottobre 2024_ Il Parlamento mongolo ha avviato la discussione su un progetto di legge per modificare la legislazione sull'energia nucleare, in concomitanza con i negoziati tra il governo mongolo e il gruppo francese Orano Mining per un accordo di investimento. Il governo ha presentato il progetto di legge al Parlamento, richiedendo un'analisi urgente, che è stata accettata. Inoltre, è stato nominato un ex ambasciatore mongolo negli Stati Uniti come vice direttore della società Badrah Energy, coinvolta nel progetto di uranio. La notizia è riportata da news.mn, evidenziando l'importanza strategica di questo accordo per il settore minerario mongolo, che possiede significative riserve di uranio.