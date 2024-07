Mongolia: Proteste per la rimozione dei salici dal fiume Dund

19 Luglio 2024_ Il mese scorso sono iniziati i lavori per rimuovere i salici e pulire il limo dal fiume Dund in Mongolia. Le autorità avevano...

19 Luglio 2024_ Il mese scorso sono iniziati i lavori per rimuovere i salici e pulire il limo dal fiume Dund in Mongolia. Le autorità avevano assicurato che l'ecosistema del fiume non sarebbe stato disturbato. Tuttavia, la rimozione dei salici ha causato l'inquinamento dell'acqua, la fuga degli uccelli acquatici e la trasformazione del fiume in una pozza stagnante e fangosa. Sotto il pretesto della prevenzione delle inondazioni, i salici sono stati abbattuti e il letto del fiume dragato, suscitando proteste pubbliche e sui social media. Lo riporta The UB Post. Le operazioni, condotte senza un piano adeguato, hanno danneggiato le radici degli alberi, essenziali per l'equilibrio dell'ecosistema.