Mongolia: Putin in visita a Ulaanbaatar nonostante il mandato d'arresto dell'ICC

31 Agosto 2024_ Il presidente russo Vladimir Putin visiterà la Mongolia il 3 settembre 2024, come annunciato dal Cremlino. Questa sarà la sua prima visita in un Paese che ha l'obbligo legale di arrestarlo e consegnarlo alla Corte Penale Internazionale (CPI) a causa di un mandato d'arresto emesso per la deportazione illegale di bambini ucraini. Durante il viaggio, Putin parteciperà a celebrazioni per commemorare la vittoria sovietico-mongola nella Battaglia di Khalkhin Gol del 1939 e discuterà lo sviluppo della partnership strategica tra Russia e Mongolia. La Mongolia, alleata di lunga data della Russia, ha mantenuto una posizione neutrale riguardo all'invasione dell'Ucraina, rendendo improbabile un arresto di Putin. La notizia è stata riportata da gogo.mn. La visita di Putin sottolinea l'importanza delle relazioni tra i due Paesi, in un contesto geopolitico complesso.