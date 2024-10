Mongolia: Rapporto della Banca Mondiale evidenzia sfide climatiche e opportunità di sviluppo

13 Ottobre 2024_ Un nuovo rapporto del World Bank Group sottolinea le sfide uniche che la Mongolia affronta a causa dei cambiamenti climatici e della transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Il documento propone riforme per migliorare la resilienza climatica e ridurre la dipendenza dal carbone, evidenziando che senza misure di adattamento, il 20% del PIL annuale potrebbe essere a rischio. Inoltre, il rapporto stima che siano necessari oltre 10 miliardi di dollari in investimenti nei prossimi 25 anni per raggiungere gli obiettivi climatici e di sviluppo del paese. La notizia è riportata da gogo.mn. La Mongolia, nota per la sua vasta steppa e le risorse minerarie, sta già affrontando eventi meteorologici estremi come dzud e inondazioni, che minacciano il progresso economico e sociale.