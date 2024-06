Mongolia: Record di candidature femminili alle elezioni parlamentari 2024

27 Giugno 2024_ Nelle elezioni parlamentari del 2024 in Mongolia, 519 donne si candidano su un totale di 1337 candidati. Quest'anno, 126 membri saranno eletti con un sistema elettorale misto. Di questi, 78 membri saranno eletti a maggioranza o per nomina, e 48 membri saranno eletti proporzionalmente o per lista. Secondo l'emendamento alla legge sulle elezioni parlamentari, i partiti nomineranno donne per il 30% dei mandati totali, segnando un record storico di candidature femminili. Lo riporta il sito di notizie gogo.mn. Questa svolta rappresenta un passo significativo verso la parità di genere nella politica mongola.