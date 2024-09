Mongolia: Rendimento in calo nel Global Startup Ecosystem Index 2024

18 Settembre 2024_ La Mongolia è stata classificata al 95° posto su 100 nel Global Startup Ecosystem Index di StartupBlink, perdendo cinque posizioni rispetto all'anno precedente. Questo indice valuta le nazioni in base all'attività delle startup, al successo dei progetti, alle opportunità di investimento e alla competitività internazionale. Nonostante il calo, il rapporto sottolinea il potenziale inespresso della Mongolia, evidenziando la necessità di migliorare la competitività internazionale del suo ecosistema startup. La fonte di questa notizia è The UB Post. Il report, emesso annualmente dal 2017, indica che la Mongolia si colloca tra Aruba ed Etiopia, con i paesi leader come USA, Regno Unito e Germania che dominano la classifica.