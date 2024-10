Mongolia: Riconoscimenti per i pianisti mongoli al concorso in Italia

09 Ottobre 2024_ Il governo mongolo ha deciso di premiare con un riconoscimento monetario i partecipanti al concorso di pianoforte Bartók-Kabalevsky-Prokofiev, tenutosi in Italia dal 7 all'11 luglio 2024. Gli insegnanti e studenti della Conservatoria di Musica Classica della Mongolia, tra cui B. Ariunaa, S. Alimaa, L. Bayarmaa e lo studente N. Bodzavyaa, hanno ottenuto il secondo posto nella categoria professionale. In aggiunta, N. Bodzavyaa ha ricevuto un premio di 24 milioni di tugrik per il suo secondo posto nella categoria solista. La notizia è stata riportata da montsame.mn, evidenziando il successo dei talenti mongoli in un contesto internazionale. Questo riconoscimento sottolinea l'importanza della formazione musicale in Mongolia e il crescente legame culturale con l'Italia.