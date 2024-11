Mongolia: Riconoscimento a Ban Ki-moon per il suo contributo alla sostenibilità

2 Novembre 2024_ Il Presidente della Mongolia, Ukhnaagiin Khurelsukh, ha conferito il prestigioso premio "Ordine di Chinggis Khaan" a Ban Ki-moon, ex Segretario Generale delle Nazioni Unite, in occasione dell'862° anniversario della nascita di Gengis Khan. Questo riconoscimento è stato attribuito per il suo impegno nella promozione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e nella lotta contro i cambiamenti climatici. Ban Ki-moon è il secondo straniero a ricevere questo onore, dopo l'accademico statunitense Jack Weatherford. La Mongolia ha sottolineato l'importanza della cooperazione con le Nazioni Unite e il contributo di Ban Ki-moon nel rafforzare i legami tra i due enti, come riportato da mnb.mn. Il premio rappresenta un simbolo di riconoscimento per gli sforzi globali verso la pace e la giustizia sociale, temi cari alla Mongolia e alla comunità internazionale.