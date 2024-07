Mongolia: Riduzione dei posti per turisti al festival nazionale Naadam

5 Luglio 2024_ Il settore del turismo in Mongolia ha registrato una crescita del 13% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, quest'anno il numero di...

5 Luglio 2024_ Il settore del turismo in Mongolia ha registrato una crescita del 13% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, quest'anno il numero di posti riservati ai turisti stranieri per il festival nazionale Naadam è stato ridotto da 5000 a 2200. Questa decisione ha suscitato insoddisfazione tra gli operatori turistici, che ritengono che una comunicazione anticipata avrebbe permesso ai turisti di modificare i loro piani. Il festival Naadam, che si tiene ogni luglio, è un evento molto popolare tra i visitatori stranieri. Lo riporta news.mn. Gli operatori turistici chiedono ora di rivedere l'organizzazione del festival per migliorare l'esperienza dei turisti e aumentare la capacità delle strutture.