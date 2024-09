Mongolia: Riflessioni sulla governance locale e il ruolo delle autorità

14 Settembre 2024_ Un'intervista con l'ex membro del Parlamento mongolo, Ts.Tovuusuren, ha messo in luce le differenze tra le autorità locali e le istituzioni di autogoverno in Mongolia. Secondo Tovuusuren, la Costituzione stabilisce che le autorità locali devono gestire autonomamente le questioni sociali ed economiche, ma spesso i termini vengono confusi. Inoltre, ha sottolineato l'importanza di un coordinamento efficace tra le autorità locali e il governo centrale per garantire una governance efficiente. La fonte di questa intervista è news.mn. La discussione si inserisce in un contesto più ampio di riforma della governance in Mongolia, un paese che ha visto significativi cambiamenti politici e sociali negli ultimi decenni.