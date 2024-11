Mongolia: Riforma del settore energetico per ridurre le perdite economiche

03 Novembre 2024_ Il governo mongolo ha annunciato una riforma nel settore energetico, che ha registrato perdite significative negli ultimi anni. Attualmente, il paese importa il 22-23% della sua energia a prezzi elevati dai paesi vicini, con perdite stimate di circa 270 miliardi di tugrik per quest'anno. Il governo mira a garantire l'autosufficienza energetica e a rivedere le tariffe per le aziende e i cittadini, senza gravare su di essi. La notizia è stata riportata da news.mn. Domani, il governo presenterà le nuove tariffe energetiche, mentre il settore energetico si prepara a una transizione completa per migliorare la situazione economica.