Mongolia: Riforma del sistema di assicurazione sanitaria in discussione al Parlamento

16 Ottobre 2024_ Oggi si è tenuta una riunione estesa presso il Palazzo del Governo per discutere l'attuazione della legge sull'assicurazione sanitaria e proporre raccomandazioni per ottimizzare il sistema. Il direttore del Terzo Ospedale Nazionale, Ts. Tömör-Ochir, ha evidenziato l'aumento delle malattie tra la popolazione e la necessità di un budget adeguato per le prestazioni sanitarie. Il presidente della commissione di lavoro, U. Otgonbayar, ha sottolineato l'importanza di identificare le problematiche nel sistema di assicurazione sanitaria e di garantire che ogni cittadino riceva assistenza. Durante l'incontro, sono stati coinvolti anche i dirigenti delle strutture sanitarie di Ulaanbaatar e delle province. La notizia è stata riportata da montsame.mn. La riforma mira a migliorare l'accesso alle cure e a garantire un sistema sanitario più efficiente per tutti i cittadini mongoli.