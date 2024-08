Mongolia: Riforme per le aziende statali nel settore minerario

29 Agosto 2024_ Il governo mongolo ha annunciato riforme per le aziende statali nel settore minerario, con l'obiettivo di migliorare la gestione del patrimonio nazionale. Il Ministro N.Uchral ha sottolineato l'importanza di un ambiente legale autonomo e della digitalizzazione per ottimizzare le operazioni delle aziende statali. Le riforme includeranno la trasformazione delle aziende in società a responsabilità limitata e modifiche legislative per aumentare l'efficienza e la trasparenza. La notizia è stata riportata da news.mn. Queste iniziative mirano a garantire che i benefici delle risorse naturali siano distribuiti equamente tra la popolazione e a sostenere progetti di sviluppo a lungo termine.