Mongolia: Riorganizzazione dei sistemi educativi digitali per migliorare l'efficienza

30 Agosto 2024_ In Mongolia, circa 30 sistemi di servizi educativi digitali sono attualmente disorganizzati e privi di interconnessione, creando difficoltà per insegnanti, studenti e genitori. Per affrontare questa situazione, è stata costituita una task force guidata dal consulente del Ministro dell'Istruzione, D. Gantulga, con oltre 40 rappresentanti di enti pubblici e privati. L'obiettivo del gruppo è analizzare i servizi educativi e stabilire un'architettura informatica unificata, promuovendo la concorrenza leale e l'innovazione tra le aziende. Il Ministero dell'Istruzione ha dichiarato che si intende creare un mercato in cui le aziende rispondano alle esigenze di scuole, insegnanti e famiglie, piuttosto che cercare di ottenere progetti attraverso il governo. La notizia è stata riportata da mnb.mn, evidenziando l'importanza di un sistema educativo più integrato e reattivo alle necessità della comunità.