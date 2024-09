Mongolia: Rischio di scarsità d'acqua per il paese nonostante abbondanti risorse idriche

14 Settembre 2024_ La Mongolia possiede un totale di 564,8 chilometri cubi di risorse idriche, di cui il 98,1% è superficiale e solo l'1,9% sotterraneo. Tuttavia, circa l'80% del fabbisogno idrico della popolazione proviene da queste risorse sotterranee, che sono in pericolo a causa di pratiche di sfruttamento inadeguate. Nonostante la Mongolia sia classificata al 22° posto tra 145 paesi per le risorse idriche, è considerata a rischio di scarsità d'acqua in futuro. La fonte di queste informazioni è unuudur.mn. Le autorità locali sono chiamate a prendere misure urgenti per proteggere e gestire le risorse idriche, specialmente in un contesto di crescente urbanizzazione e domanda.