Mongolia: Scandalo nel mercato farmaceutico per 17 miliardi di tugrik di fondi mal gestiti

20 Settembre 2024_ Un audit ha rivelato che 17 miliardi di tugrik, destinati a farmaci sussidiati, sono stati spesi illegalmente in Mongolia. La scoperta è emersa durante un'udienza parlamentare sulla qualità e la registrazione dei farmaci, evidenziando gravi irregolarità nel sistema di assicurazione sanitaria. Le autorità hanno istituito una commissione temporanea per indagare sulle cause e le condizioni dell'aumento dei prezzi dei farmaci. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra i cittadini e i media, che chiedono maggiore trasparenza e responsabilità nel settore farmaceutico, come riportato da unuudur.mn. Questo scandalo mette in luce la necessità di riforme nel sistema di approvvigionamento e distribuzione dei farmaci in Mongolia, per garantire che i fondi pubblici siano utilizzati in modo appropriato e per il bene della popolazione.