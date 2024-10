Mongolia: Settore sanitario in crisi nonostante i progressi apparenti

07 Ottobre 2024_ Il settore sanitario in Mongolia si trova in una situazione critica, caratterizzata da progressi apparenti ma da gravi problemi...

07 Ottobre 2024_ Il settore sanitario in Mongolia si trova in una situazione critica, caratterizzata da progressi apparenti ma da gravi problemi sottostanti. Nonostante l'introduzione di nuove tecnologie e metodi di trattamento, le esperienze dei pazienti e i risultati sanitari non sono migliorati. La carenza cronica di personale qualificato nelle istituzioni sanitarie pubbliche rappresenta una delle principali preoccupazioni, con una domanda che supera di gran lunga l'offerta. Le difficoltà sono amplificate da problemi sistemici come il finanziamento inadeguato, che ostacola la formazione e la retention dei professionisti medici. La notizia è riportata da The UB Post. La situazione richiede interventi urgenti per garantire un'assistenza sanitaria di qualità ai cittadini mongoli.