Mongolia: Si conclude il Congresso Mondiale delle Donne per un Futuro Verde

23 Agosto 2024_ Si è concluso a Ulaanbaatar il Congresso Mondiale delle Donne, tenutosi il 22 e 23 agosto 2024, sotto l'egida del Presidente mongolo U. Khurelsukh. L'evento ha visto la partecipazione di oltre 800 donne leader da 19 paesi, discutendo temi come l'uguaglianza di genere e il ruolo delle donne nella lotta contro le sfide globali. La Mongolia ha già ospitato eventi significativi per promuovere la parità di genere, come il vertice delle donne pacificatrici nel 2022 e la conferenza delle ministre degli Esteri nel 2023. La notizia è riportata da montsame.mn. Il congresso ha anche coinciso con il centenario della Federazione delle Donne Mongole, sottolineando l'impegno del paese per l'empowerment femminile e la cooperazione internazionale.